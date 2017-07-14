Рейтинг@Mail.ru

Лоськов: «Нужно выйти и выиграть у „Спартака“»

Матч: СпартакСпартак-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: Сегодня, 21:30
Соккер.Ру // Россия: тренеры, Лоськов Дмитрий
Сегодня, 03:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов вспомнил предыдущие победы «железнодорожников» в матчах за Суперкубок России перед встречей со «Спартаком»:

«Если память не изменяет, мы в 2003 году играли с ЦСКА в самом первом в истории Суперкубке. Тогда было тяжёлое поле, „Локомотив“ проигрывал, Ярошик забил гол в первом тайме головой. В конце второго тайма отыгрались благодаря голу Пименова. Помню, что у нас были нервные 11-метровые, по несколько человек в обеих командах не забили пенальти. По-моему, по 11 ударов били. Если брать 2005 год, тогда мы играли с „Тереком“. Игра была равной в большей степени. Мы играли на своём стадионе, и у нас тогда была большая армия болельщиков.

Хочется, чтобы у „Локомотива“ и сейчас было столько же поклонников. В первую очередь это зависит от нас – от того, как будем играть, будем ли завоёвывать трофеи. Вот он, первый трофей в новом сезоне – нужно выйти и выиграть у „Спартака“».

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что «Локомотиву» по силам победить у «Спартака» в матче за Суперкубок, который состоится 14 июля.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
02:16 Каррера: «Не стал бы продлевать контракт, если бы не верил, что „Спартак“ отстоит титул» 6
Вчера
Вадим Багров
Когда Бердыев снова станет чемпионом?
С «Ростовом» Курбан Бекиевич был в шаге от титула, а когда вернется в тройку с казанцами? «Соккер.ру» ищет ответ на вопрос, рассказывая о спорных буднях «Рубина».
Комментариев: 96
07:18 Луческу: «На второй свой год в „Зените“ я бы сделал Кокорина лучшим игроком России» 69
05:18 Луческу: «Критиковавшие меня журналисты даже не в курсе, что я сделал для „Шахтёра“» 20
00:56 Слухи Бердыев будет зарабатывать в «Рубине» от 2 до 3.5 млн евро в год 15
12 июля 2017
21:24 Бердыев: «Хотелось бы, чтобы болельщики „Ростова“ с пониманием отнеслись к моему уходу» 45
20:37 Манчини: «Я бы убрал лимит на легионеров» 121
02:42 Тарханов: «Считаю, что Смолову не стоит переходить в „Зенит“ или „Спартак“» 13
01:41 Манчини: «Понятия не имею, что случилось с Маноласом» 17
11 июля 2017
07:35 Кононов: «Новички „Ахмата“ чувствуют себя комфортно. Им нравится Грозный» 10
все материалы по этой теме
Турниры