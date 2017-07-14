Лоськов: «Нужно выйти и выиграть у „Спартака“»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов вспомнил предыдущие победы «железнодорожников» в матчах за Суперкубок России перед встречей со «Спартаком»:

«Если память не изменяет, мы в 2003 году играли с ЦСКА в самом первом в истории Суперкубке. Тогда было тяжёлое поле, „Локомотив“ проигрывал, Ярошик забил гол в первом тайме головой. В конце второго тайма отыгрались благодаря голу Пименова. Помню, что у нас были нервные 11-метровые, по несколько человек в обеих командах не забили пенальти. По-моему, по 11 ударов били. Если брать 2005 год, тогда мы играли с „Тереком“. Игра была равной в большей степени. Мы играли на своём стадионе, и у нас тогда была большая армия болельщиков.

Хочется, чтобы у „Локомотива“ и сейчас было столько же поклонников. В первую очередь это зависит от нас – от того, как будем играть, будем ли завоёвывать трофеи. Вот он, первый трофей в новом сезоне – нужно выйти и выиграть у „Спартака“».

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что «Локомотиву» по силам победить у «Спартака» в матче за Суперкубок, который состоится 14 июля.