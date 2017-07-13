Луческу: «Критиковавшие меня журналисты даже не в курсе, что я сделал для „Шахтёра“»

Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу подчеркнул, что российские журналисты слишком часто критиковали его за время работы румынского специалиста в петербургском клубе:

«Думал, буду критиковать, анализировать, советовать. Если я стану скрытным – кто сможет рассказать? Ещё ничего не успел сделать – несколько журналистов стали на меня кидаться. Всякий мой шаг критиковали. Эти люди даже не в курсе, что я сделал для „Шахтёра“, как работал в Турции. Сколько чемпионатов выиграл, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы. Я работал 40 лет в больших командах, у меня 32 титула! В 36 лет стал главным тренером сборной Румынии – и победил в отборе к чемпионату Европы-1984 итальянцев, обладателей Кубка мира. Никто такого не сделал бы! Сейчас смотрю матч сборной Бразилии – в ней пять моих воспитанников, включая капитана. Это в лучшей национальной команде планеты. Кто похвастается таким же? Тренер должен смотреть, что оставляет после себя. Я много чего оставил.

Могу сейчас сказать: „Извините, не всё понимал“. Но как можно терпеть, когда про меня говорит гадости Трабукки, друг Карреры? Я не знаю – как это?! Понятия не имею, что это за человек – но он произнёс обидные слова перед матчем со „Спартаком“. Проблему создавал агент Шатова. Разве было у него такое право? Нет! Он говорил правду? Нет!»