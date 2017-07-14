Рейтинг@Mail.ru

Веденеев: «Последнее время мы чаще видели Кержакова на концертах, чем на поле»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кержаков Александр
Сегодня, 04:16 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал решение нападающего Александра Кержакова завершить карьеру футболиста:

«Кержаков долго раздумывал над этим решением. Видимо, ему посоветовали пойти по тренерской лестнице. Думаю, его новая должность будет временной, и осенью он пойдёт поступать в ВШТ, после чего приступит к тренерской деятельности. А так, на поле Александра мы не видели давно. В последнее время мы видели его на концертах со Шнуровым и других мероприятиях. Кержаков стал медийным лицом, симпатичный, обаятельный человек, который может представлять клуб, возможно, позже занять административную должность. У богатых людей свои мысли, забраться к современным молодым людям в голову очень сложно, у них своя психология.

Возможно, в прошлом сезоне Кержаков мог выходить на поле в составе „Зенита“, но то, как команда формируется сегодня, говорит нам о том, что ему места в команде нет, и он прекрасно это понимает».

Напомним, теперь Кержаков займёт пост координатора юношеских команд в системе «Зенита».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:38 Бабаев: «ЦСКА старается не повышать цены на билеты» 2
00:03 Ловчев советует Смолову остаться в «Краснодаре» 6
Вчера
21:53 Геннадий Орлов: «Есть инсайд по питанию от Манчини. Меню почти пуританское» 31
21:42 Геркус: «„Локо“ готов к матчу со „Спартаком“. Будем драться» 19
20:33 Прядкин пожелал ЦСКА удачи в Лиге чемпионов 22
19:57 Канчельскис: «„Зенит“, приглашая Манчини, опять наступает на те же грабли» 71
19:39 Бабаев: «Если ЦСКА не найдет новых футболистов, нашим усилением станут болельщики» 98
17:12 Орлов: «Кержаков мог еще спокойно играть, но не в „Зените“» 33
17:00 Мутко поблагодарил Кержакова за спортивную карьеру 9
16:56 Булыкин: «Кержаков находится в отличной форме. Он еще мог поиграть в футбол» 5
все материалы по этой теме
Турниры