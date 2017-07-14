Веденеев: «Последнее время мы чаще видели Кержакова на концертах, чем на поле»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал решение нападающего Александра Кержакова завершить карьеру футболиста:

«Кержаков долго раздумывал над этим решением. Видимо, ему посоветовали пойти по тренерской лестнице. Думаю, его новая должность будет временной, и осенью он пойдёт поступать в ВШТ, после чего приступит к тренерской деятельности. А так, на поле Александра мы не видели давно. В последнее время мы видели его на концертах со Шнуровым и других мероприятиях. Кержаков стал медийным лицом, симпатичный, обаятельный человек, который может представлять клуб, возможно, позже занять административную должность. У богатых людей свои мысли, забраться к современным молодым людям в голову очень сложно, у них своя психология.

Возможно, в прошлом сезоне Кержаков мог выходить на поле в составе „Зенита“, но то, как команда формируется сегодня, говорит нам о том, что ему места в команде нет, и он прекрасно это понимает».

Напомним, теперь Кержаков займёт пост координатора юношеских команд в системе «Зенита».