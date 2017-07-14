Лепёхин: «Кержаков назабивал столько, что все его промахи можно простить»

Экс-полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал решение нападающего петербургского клуба Александра Кержакова завершить карьеру футболиста. Напомним, теперь Кержаков будет занимать пост координатора юношеских команд в системе «Зенита».

«Абсолютно поддерживаю его решение. Лучше Александра никто не знает его возможности продолжать играть. Мы можем догадываться, а он знает на 100%, и если он принял такое решение, значит, чувствует, что пришло его время. Говорят, рановато завершил? Мы лишь можем догадываться, в голову человеку не залезешь. Вряд ли здесь можно о чём-то долго рассуждать. Одно дело, когда карьеру завершает 25-летний игрок, другое – 34-летний, игравший очень долго и много. Наверное, стоит просто, не задумываясь, принять его решение и всё.

Прошлый сезон? Думаю, если бы Кержаков играл чаще без столь больших перерывов, безусловно, он мог бы продолжать играть. Когда практики мало, даже такой талантливый человек, как Кержаков, не может удержать свой высокий уровень, это естественно. Уже давно Александр не определял игру „Зенита“, поэтому для клуба это пройдёт безболезненно. А в целом, его полностью характеризует его же фраза: „Бил, бью и буду бить“. Это описывает и его подход к игре, и его жизненную позицию. Александр, конечно, не всегда оправданно бил, но в итоге он назабивал столько, что все его промахи можно простить».