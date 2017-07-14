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Газизов: «„Уфе“ пока рано говорить о новичках калибра Дзюбы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Уфа, Зенит, Дзюба Артём
Сегодня, 04:40 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что клуб пока не может себе позволить приобретать дорогостоящих футболистов:

«Любой тренерский штаб хочет усиления во всех линиях. Учитывая реалии российского футбола и наши условия, мы стараемся вести сбалансированную политику и не можем позволить себе дорогостоящих игроков, поэтому спектр поиска заметно сужается.

Готовы ли арендовать у „Зенита“ Дзюбу? Артём – футболист большого калибра, и о таких новичках нам говорить ещё рано. Фантастические события происходят, но такое вряд ли случится сегодня. Всё-таки нужны более реальные кандидаты, которые будут соответствовать нашей командной философии».

Напомним, уфимский клуб ведёт переговоры с «Хапоэлем» из Тель-Авива о переходе защитника израильского клуба Эди Готлиба.

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