Александр Егоров завершил карьеру судьи

В департаменте судейства и инспектирования РФС произошли изменения: пост заместителя руководителя покинул Алексей Николаев, который решил сосредоточиться на судейской работе. Его место занял Александр Егоров – арбитр, который в прошлом сезоне работал на матчах Премьер-Лиги, но не раз вызывал критику в свой адрес.

«После того, как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав Департамента судейства и инспектирования, долго не раздумывал. Посоветовался с семьей и посчитал, что не принять такое предложение будет неправильно. Понимаю, что теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки к второй части сезона 2016/17. Считаю, что уйти вовремя - это очень важный момент. Уверен, что мой уход позволит открыть новые судейские таланты. В то же время с большим желанием готов взяться за новый объем работы уже в другой роли».