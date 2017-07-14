Рейтинг@Mail.ru

Мостовой: «Как Слуцкий проявит себя в „Халл Сити“? Мне всё равно»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Россия: мнение, Халл Сити, Мостовой Александр, Слуцкий Леонид
Сегодня, 05:11 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что его не интересует карьера Леонида Слуцкого в «Халл Сити»:

«Как проявит себя Слуцкий в „Халл Сити“? Честно говоря, мне всё – доработает он там до конца сезона, выведет „Халл Сити“ в АПЛ или нет,  мне всё равно».

Ранее новичок «Халла» Ола Айна рассказал о том, что Слуцкий в разговоре с ним упомянул, что хочет вернуть клуб в Премьер-Лигу.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 05:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 05:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:40 Газизов: «„Уфе“ пока рано говорить о новичках калибра Дзюбы» 0
04:16 Веденеев: «Последнее время мы чаще видели Кержакова на концертах, чем на поле» 0
00:38 Бабаев: «ЦСКА старается не повышать цены на билеты» 3
00:03 Ловчев советует Смолову остаться в «Краснодаре» 6
Вчера
21:53 Геннадий Орлов: «Есть инсайд по питанию от Манчини. Меню почти пуританское» 31
21:42 Геркус: «„Локо“ готов к матчу со „Спартаком“. Будем драться» 19
20:33 Прядкин пожелал ЦСКА удачи в Лиге чемпионов 22
19:57 Канчельскис: «„Зенит“, приглашая Манчини, опять наступает на те же грабли» 71
19:39 Бабаев: «Если ЦСКА не найдет новых футболистов, нашим усилением станут болельщики» 101
17:12 Орлов: «Кержаков мог еще спокойно играть, но не в „Зените“» 33
все материалы по этой теме
Турниры