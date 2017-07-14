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Мостовой: «Как Слуцкий проявит себя в „Халл Сити“? Мне всё равно»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Россия: мнение, Халл Сити, Мостовой Александр, Слуцкий Леонид
Сегодня, 05:11 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что его не интересует карьера Леонида Слуцкого в «Халл Сити»:
«Как проявит себя Слуцкий в „Халл Сити“? Честно говоря, мне всё – доработает он там до конца сезона, выведет „Халл Сити“ в АПЛ или нет, мне всё равно».
Ранее новичок «Халла» Ола Айна рассказал о том, что Слуцкий в разговоре с ним упомянул, что хочет вернуть клуб в Премьер-Лигу.
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