Мутко: «Легионеры в РФПЛ должны быть высокого уровня, как в Китае»

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что легионеры, которых приглашают российские клубы, должны быть высокого уровня.

«Мы наблюдаем, что в межсезонье многие клубы возвращают молодых игроков из аренды, потому что видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров. Это правильно, надо думать о будущем. Если приглашать иностранцев, 5-6 игроков, то это должны быть футболисты высокого уровня. Как в Китае сейчас делают. Они приглашают трёх, но топ-уровня. То, вокруг чего растет команда и прогрессируют молодые ребята».

Напомним, с сезона-2018/19 лимит на легионеров должен быть изменен.