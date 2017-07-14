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Мутко: «Легионеры в РФПЛ должны быть высокого уровня, как в Китае»
Вчера, 23:18 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент РФС Виталий Мутко отметил, что легионеры, которых приглашают российские клубы, должны быть высокого уровня.
«Мы наблюдаем, что в межсезонье многие клубы возвращают молодых игроков из аренды, потому что видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров. Это правильно, надо думать о будущем. Если приглашать иностранцев, 5-6 игроков, то это должны быть футболисты высокого уровня. Как в Китае сейчас делают. Они приглашают трёх, но топ-уровня. То, вокруг чего растет команда и прогрессируют молодые ребята».
Напомним, с сезона-2018/19 лимит на легионеров должен быть изменен.
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А так то даже одного игрока топ уровня в РФПЛ купить не можем.
Или Мутко из своего кармана им пообещает по 20мультов за сезон платить, чтоб приехали?)))))