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Александр Кержаков: «Манчини не видит меня в составе»
Сегодня, 20:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский нападающий Александр Кержаков в эфире программы «Все на футбол» прокомментировал свое решение завершить карьеру игрока.
«Мог ли я „зацепиться“ за еще один сезон в „Зените“? От меня ничего не зависело. Главный тренер не видит меня в составе. Как я буду цепляться за состав? Я реалист. В прошлом сезоне играл очень мало. Прекрасно понимал, что придет новый тренер с именем. Представлял, что так все произойдет».
Кержаков в общей сложности провел за питерцев 386 матчей, забив 162 гола во всех турнирах.
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