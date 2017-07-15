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Прядкин: «„Локомотив“ ни в чем не уступал, но „Спартак“ выиграл заслуженно»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение, Прядкин Сергей
Сегодня, 00:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвел итоги матча за Суперкубок России, в котором «Спартак» в дополнительное время переиграл «Локомотив» (2:1).

«Мне очень понравился матч, импонирует, что трибуны полностью забиты, очень хорошая поддержка. Думаю, праздник удался, это очень достойный приз, за который борются ведущие команды с самыми серьезными намерениями. Мне борьба понравилась, „Локомотив“ ни в чем не уступал, при этом „Спартак“ выиграл заслуженно».

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