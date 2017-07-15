Прядкин: «„Локомотив“ ни в чем не уступал, но „Спартак“ выиграл заслуженно»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвел итоги матча за Суперкубок России, в котором «Спартак» в дополнительное время переиграл «Локомотив» (2:1).

«Мне очень понравился матч, импонирует, что трибуны полностью забиты, очень хорошая поддержка. Думаю, праздник удался, это очень достойный приз, за который борются ведущие команды с самыми серьезными намерениями. Мне борьба понравилась, „Локомотив“ ни в чем не уступал, при этом „Спартак“ выиграл заслуженно».