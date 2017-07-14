«Галатасарай» расторг контракт со Снейдером

«Галатасарай» объявил о расторжении контракта с хавбеком Уэсли Снейдером. Договор, рассчитанный до 2018 года, прекращен по обоюдному согласию сторон. При этом в соглашении клуба и игрока есть пункт, согласно которому Снейдер не имеет права переходить в другие клубы из Турции в течение трех лет. В противном случае он заплатит 20 млн евро.

Интерес к 33-летнему футболисту проявлял «Лос-Анджелес», а также итальянская «Сампдория».

Снейдер выступал за «Галатасарай» с января 2013 года. Он провел 174 матча, забил 44 мяча и дважды выиграл чемпионат Турции, а еще три раза - Кубок страны.