30
«Галатасарай» расторг контракт со Снейдером
Сегодня, 22:15 | Источник: ФК "Галатасарай" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Галатасарай» объявил о расторжении контракта с хавбеком Уэсли Снейдером. Договор, рассчитанный до 2018 года, прекращен по обоюдному согласию сторон. При этом в соглашении клуба и игрока есть пункт, согласно которому Снейдер не имеет права переходить в другие клубы из Турции в течение трех лет. В противном случае он заплатит 20 млн евро.
Интерес к 33-летнему футболисту проявлял «Лос-Анджелес», а также итальянская «Сампдория».
Снейдер выступал за «Галатасарай» с января 2013 года. Он провел 174 матча, забил 44 мяча и дважды выиграл чемпионат Турции, а еще три раза - Кубок страны.
Другие материалы по теме:
19:43 Официально Капитан молодежной сборной Франции перешел из «Монако» в «Майнц» 1
19:04 Официально «Барселона» завершила переход Нельсона Семеду 15
17:40 Официально Фото Уокер стал игроком «Манчестер Сити» 63
15:53 Фото Деулофеу присоединился к «Барселоне» 14
14:54 Официально Фото «Хоффенхайм» арендовал у «Баварии» Гнабри 17
14:32 Официально Фото «Сивасспор» подписал бывшего защитника «Динамо» Дьякова 27
12:51 Видео Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Мексике 13
11:18 Официально Себальос согласовал шестилетний контракт с «Реалом» 37
Станислав Горин
Фанаты «Арсенала» выдохнули – каталонцы вместо Бельерина подписали еще одного клиента Жорже Мендеша. О ярком Нельсоне Семеду – на «Соккер.ру».
03:06 Официально Чалоба сменил «Челси» на «Уотфорд» 8
60
Или войдите через