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«Барселона» предложит Ракитича с доплатой за Верратти
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, ПСЖ, Верратти Марко, Ракитич Иван
Сегодня, 19:00 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Барселона» не отказывается от идеи подписать полузащитника ПСЖ Марко Верратти, которого парижский клуб этим летом не планирует продавать. Каталонский клуб хочет убедить парижскую сторону, предложив вместе с деньгами полузащитника Ивана Ракитича, который хорошо знаком с наставником ПСЖ Унаи Эмери. 29-летнего хорвата «Барселона» оценивает в 50 млн евро, поэтому вместе с ним за Верратти готова доплатить 70 млн евро.
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Я так и не понял суть покупки Верратти.
Давно пора забить на итальянца
Уже не особо верится, что Барса подпишет Вератти..
Купят какой нибудь шлак)
Хотя я его не осуждаю.. играл на не родной позиции.
Но ошибался много..
Но там были нормальные цифры.
Сейчас хорошего игрока трудно за 30 млн найти, а я все же надеюсь, что Семеду хороший игрок)
Просто высказал свое мнение
100 млн огромные деньги..
Удивился, когда узнал, что за Семеду Барса заплатила 30 млн..
На сегодняшний день, это по сути копейки
Обмен явно не устлит Барсу
По твоему тот же Погба стоит тех денег, которых Мю за него отвалил?)
Хотя как по мне если отдавать Ракитича, то придется и искать замену на его позицию или надеяться, что заиграет Денис или перестанет ломаться Рафинья, хотя есть и Туран с Аленьей - но этого всего мало для нужной глубины состава.
Не понимаю зачем арабам нужен игрок, который мыслями находится в другой команде.
Но он точно не стоит таких денег..
Ракитича тем более не стоит отпускать)
Нужно найти замену Иньесте, который уже потихоньку сдает из за возраста