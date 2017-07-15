«Барселона» предложит Ракитича с доплатой за Верратти

«Барселона» не отказывается от идеи подписать полузащитника ПСЖ Марко Верратти, которого парижский клуб этим летом не планирует продавать. Каталонский клуб хочет убедить парижскую сторону, предложив вместе с деньгами полузащитника Ивана Ракитича, который хорошо знаком с наставником ПСЖ Унаи Эмери. 29-летнего хорвата «Барселона» оценивает в 50 млн евро, поэтому вместе с ним за Верратти готова доплатить 70 млн евро.