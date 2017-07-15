Венгер: «„Арсенал“ не делал предложений по Мбаппе»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что его клуб не пытался купить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, хотя ранее наставник подтверждал, что форвард ему интересен.

«Мы не делали никаких предложений по Мбаппе. Я думаю, он останется в „Монако“ еще на один сезон. Потом он может выбрать любой клуб. Мы же видим, что Мбаппе оценивается более чем в 100 млн фунтов стерлингов. Тяжело представить его переход этим летом».