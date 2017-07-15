СМИ: «„Милан“ предложил „Баварии“ 47 млн евро за Ренату Санчеша»

Португальские СМИ утверждают, что «Милан» намерен приобрести полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша. Сперва игрок перейдет в стан «россонери» на правах двухгодичной аренды за 7 млн евро, но позже итальянский клуб его выкупит за 40 млн евро.

Отмечается также, что «Милану» придется заплатить еще 20 млн евро, если 19-летний португалец попадет в список претендентов на «Золотой мяч». Конечно, в случае, если такая опция действительно будет включена в соглашение.

Санчеш провел 25 матчей за «Баварию» в минувшем сезоне, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее футболист заявлял, что желает остаться в составе мюнхенцев.