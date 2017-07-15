Рейтинг@Mail.ru

СМИ: «„Милан“ предложил „Баварии“ 47 млн евро за Ренату Санчеша»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Милан, Санчеш Ренату
Сегодня, 12:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Португальские СМИ утверждают, что «Милан» намерен приобрести полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша. Сперва игрок перейдет в стан «россонери» на правах двухгодичной аренды за 7 млн евро, но позже итальянский клуб его выкупит за 40 млн евро.

Отмечается также, что «Милану» придется заплатить еще 20 млн евро, если 19-летний португалец попадет в список претендентов на «Золотой мяч». Конечно, в случае, если такая опция действительно будет включена в соглашение.

Санчеш провел 25 матчей за «Баварию» в минувшем сезоне, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее футболист заявлял, что желает остаться в составе мюнхенцев.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:27 Слухи СМИ: «„Ювентус“ отказался продавать Игуаина в „Челси“ за 100 млн евро» 12
10:23 Слухи «Сампдория» желает усилиться защитником «Генка» Колли 0
10:09 Слухи «Суонси» начал с «Палермо» переговоры о трансфере Диаманти 0
08:34 Слухи СМИ: «Щесны присоединится к „Ювентусу“ на следующей неделе» 1
07:33 Слухи «Интер» предлагает МЮ включить Марсьяля в сделку по Перишичу 8
05:25 Слухи «Милан» предложил «Торино» € 40 млн, Палетту и Ньянга за Белотти 9
00:23 Слухи Муса и Слимани могут покинуть «Лестер» 3
Вчера
23:35 Слухи «Арсенал» отказался от идеи покупки Лемара 1
21:47 Слухи «Милану» нужен еще и Мората 23
12:24 Слухи Источник: «Бонуччи согласовал с „Миланом“ контракт до 2022 года с зарплатой €6,5 млн» 47
все материалы по этой теме
Турниры