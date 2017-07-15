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СМИ: «„Ювентус“ отказался продавать Игуаина в „Челси“ за 100 млн евро»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Челси, Игуаин Гонсало
Сегодня, 11:27 | Источник: Tuttonapoli.net | Редакция: Роман Мельник
«Челси» предложил 100 млн евро за форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, но получил отказ от итальянского клуба, сообщает Tuttosport. Таким образом дружина Антонио Конте желала закрыть брешь в атакующей линии, упустив перешедшего в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
В декабре Игуаину исполнится 30 лет, а его контракт с «бьянконери» истекает только в 2021 году.
Напомним, что в свое время «Ювентус» приобрел Игуаина у «Наполи» за 90 млн евро, активировав опцию выкупа.
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За такие деньги Юве отпустили бы Игу с удовольствием