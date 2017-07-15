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«Халл Сити» хочет арендовать игрока «Ливерпуля» Кента
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Халл Сити, Кент Райан
Сегодня, 18:23 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
«Халл Сити» нацелился на вингера «Ливерпуля» Райана Кента. Команда Леонида Слуцкого намерена взять 20-летнего футболиста в годичную аренду.
Ранее сообщалось, что «Халл Сити» взял в аренду защитника «Челси» Ола Айна.
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