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Лейва перейдет в «Лацио» за 5,5 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лацио, Ливерпуль, Лейва Лукас
Сегодня, 12:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
«Ливерпуль» и «Лацио» согласовали трансфер полузащитника Лукаса Лейвы, права на которого по-прежнему принадлежат мерсисайдцам, за 5,5 млн евро, сообщают в Италии.
30-летний бразилец заменит в составе «орлов» Лукаса Билью, который перейдет в «Милан».
Лейва выступал за «Ливерпуль» с 2007 года и провел за это время 346 матчей.
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