Лейва перейдет в «Лацио» за 5,5 млн евро

«Ливерпуль» и «Лацио» согласовали трансфер полузащитника Лукаса Лейвы, права на которого по-прежнему принадлежат мерсисайдцам, за 5,5 млн евро, сообщают в Италии.

30-летний бразилец заменит в составе «орлов» Лукаса Билью, который перейдет в «Милан».

Лейва выступал за «Ливерпуль» с 2007 года и провел за это время 346 матчей.