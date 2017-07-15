Рейтинг@Mail.ru

Лейва перейдет в «Лацио» за 5,5 млн евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лацио, Ливерпуль, Лейва Лукас
Сегодня, 12:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

«Ливерпуль» и «Лацио» согласовали трансфер полузащитника Лукаса Лейвы, права на которого по-прежнему принадлежат мерсисайдцам, за 5,5 млн евро, сообщают в Италии. 

30-летний бразилец заменит в составе «орлов» Лукаса Билью, который перейдет в «Милан».

Лейва выступал за «Ливерпуль» с 2007 года и провел за это время 346 матчей.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
12:03 Слухи СМИ: «„Милан“ предложил „Баварии“ 47 млн евро за Ренату Санчеша» 16
11:27 Слухи СМИ: «„Ювентус“ отказался продавать Игуаина в „Челси“ за 100 млн евро» 20
10:23 Слухи «Сампдория» желает усилиться защитником «Генка» Колли 0
10:09 Слухи «Суонси» начал с «Палермо» переговоры о трансфере Диаманти 0
08:34 Слухи СМИ: «Щесны присоединится к „Ювентусу“ на следующей неделе» 1
07:33 Слухи «Интер» предлагает МЮ включить Марсьяля в сделку по Перишичу 8
05:25 Слухи «Милан» предложил «Торино» € 40 млн, Палетту и Ньянга за Белотти 9
00:23 Слухи Муса и Слимани могут покинуть «Лестер» 3
Вчера
23:35 Слухи «Арсенал» отказался от идеи покупки Лемара 1
21:47 Слухи «Милану» нужен еще и Мората 23
все материалы по этой теме
Турниры