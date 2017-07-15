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Акинфеев вошёл в десятку игроков, проведших больше всех матчей в высшей лиге
Сегодня, 20:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в десятку игроков, проведших больше других матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Встреча 1-го тура Премьер-Лиги с «Анжи» стала для Акинфеева 370-й в элитном дивизионе, и он опередил Дейвидаса Шембераса, сместив того на 11-е место.
Рекордсменом по числу матчей в высшей лиге является еще один армеец Сергей Игнашевич (464 матча).
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