Рейтинг@Mail.ru

Акинфеев вошёл в десятку игроков, проведших больше всех матчей в высшей лиге

Матч: АнжиАнжи0 : 1ЦСКАЦСКА
Закончился первый тайм
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Акинфеев Игорь
Сегодня, 20:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в десятку игроков, проведших больше других матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Встреча 1-го тура Премьер-Лиги с «Анжи» стала для Акинфеева 370-й в элитном дивизионе, и он опередил Дейвидаса Шембераса, сместив того на 11-е место.

Рекордсменом по числу матчей в высшей лиге является еще один армеец Сергей Игнашевич (464 матча).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:49
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:28 Комбаров: «Таким и должно быть судейство» 13
02:12 Глушаков: «Наверное, вся страна ждала трофеев „Спартака“» 22
01:42 Джикия: «Будем ли отмечать победу самогоном Глушакова? Некогда праздновать» 6
13 июля 2017
23:17 Владимир Дядюн: «Соскучился по футболу и „Ростову“» 12
21:28 Дзагоев: «Чувствую себя хорошо» 8
21:01 Головин: «Не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото» 165
Вадим Багров
Главный нападающий российского футбола
Форвард в России – меньше, чем поэт, но Кержаков – редкий пример отечественного нападающего высокого уровня. «Соккер.ру» провожает Александра на игровую пенсию.
Комментариев: 18
17:03 Фото Квинси Промес: «Готовы к матчу с „Локомотивом“» 31
12 июля 2017
21:21 Жулиано взял в «Зените» 10-й номер, под которым раньше играл Данни 18
Александр Чистяков
Неугомонный Константин Зырянов
«Зенит» продлил контракт с Зыряновым, полузащитник продолжит выполнять функции играющего тренера во второй команде. «Соккер.ру» восхищен Константином и его карьерой.
Комментариев: 23
все материалы по этой теме
Турниры