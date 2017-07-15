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Спаллетти: «„Интер“ работает над трансфером Наингголана»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Рома, Наингголан Раджа, Спаллетти Лучано
Сегодня, 20:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Интер» Лучано Спаллетти подтвердил, что хочет видеть в своей команде полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана, хотя руководство римлян не намерено его продавать.
«Руководители „Интера“ работают над трансфером Наингголана. Нам нужно закрыть определенные позиции, и Наингголан входит в сферу интересов. Руководство знает об этом. У нас в целом хорошая команда, многие игроки еще не раскрыли весь свой потенциал. Нам не нужно делать на рынке что-то экстраординарное, чтобы попасть в первую четверку».
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