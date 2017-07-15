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«Ювентус» предложил 40 млн евро и Стураро за Бернардески
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Фиорентина, Бернардески Федерико, Стураро Стефано
Сегодня, 19:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
«Ювентус» близок к договоренности с «Фиорентиной» по трансферу нападающего «фиалок» Федерико Бернардески. Туринцы готовы предложить за форварда 40 млн евро и Стефано Стураро в придачу. «Фиалки» готовы принять такое предложение, а детали сделки будут обсуждаться в ближайшие дни.
Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» договорился по условиям личного контракта с Бернардески.
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