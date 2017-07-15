Робертсон может сменить «Халл Сити» на «Ливерпуль»

Защитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон может покинуть команду Леонида Слуцкого. Интерес к 23-летнему игроку проявляет «Ливерпуль». «Красные» готовы заплатить за Робертсона 9 млн евро.

Напомним, что в конце прошлого года игрок продлил контракт с «Халл Сити».