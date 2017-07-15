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Робертсон может сменить «Халл Сити» на «Ливерпуль»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Халл Сити, Ливерпуль, Робертсон Эндрю
Сегодня, 19:39 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон может покинуть команду Леонида Слуцкого. Интерес к 23-летнему игроку проявляет «Ливерпуль». «Красные» готовы заплатить за Робертсона 9 млн евро.
Напомним, что в конце прошлого года игрок продлил контракт с «Халл Сити».
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