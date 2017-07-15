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«Химки» в гостях обыграли «Кубань»
Сегодня, 20:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 2-го тура первенства ФНЛ «Кубань» проиграла «Химкам» со счетом 0:1. Ранее в туре «Спартак-2» одолел «Оренбург».
Краснодар, стадион «Кубань»
«Кубань» (Краснодар) - «Химки» - 0:1 (0:0)
Гол: Кузьмичев 53.
«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Бугаев, Марков, Пономарев (Нурисов 75), Байрыев, Лобкарев, Коновалов, Маляров, Якуба, Обухов.
Главный тренер: Евгений Калешин.
«Химки»: Исупов, Лисинков, Заика, Малания, Лапин, Шумских, Талалай, Тюнин (Кокоев 19), Батов (Беликов 63), Дворников (Алферов 83), Кузьмичев (Радченко 67).
Главный тренер: Олег Стогов.
Предупреждения: Шумских 17, Маляров 18, Якуба 56.
Судья: Чистяков (Азов).
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