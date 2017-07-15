30
Мутко посетил базу «Рубина»
Сегодня, 20:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент РФС Виталий Мутко, находящийся в Казани в рамках участия в конференции MINEPS 2017, посетил базу «Рубина».
В рамках визита Мутко пообщался с президентом казанского клуба Радиком Шаймиевым, главным тренером Курбаном Бердыевым, а также поприветствовал футболистов команды. Кроме того, Мутко ознакомился с инфраструктурой базы «Рубина», которая станет тренировочным центром одной из сборных чемпионата мира по футболу.
Напомним, что «Рубин» стартует в чемпионате России матчем с «Краснодаром».
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Суперкубок России достался «Спартаку», но футбольный чемпионат стартует сегодня. «Соккер.ру» советует, кому оказать поддержку, если вы не определились с симпатиями.
60
Или войдите через
а также столовую и WC...