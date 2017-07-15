Мутко посетил базу «Рубина»

Президент РФС Виталий Мутко, находящийся в Казани в рамках участия в конференции MINEPS 2017, посетил базу «Рубина».

В рамках визита Мутко пообщался с президентом казанского клуба Радиком Шаймиевым, главным тренером Курбаном Бердыевым, а также поприветствовал футболистов команды. Кроме того, Мутко ознакомился с инфраструктурой базы «Рубина», которая станет тренировочным центром одной из сборных чемпионата мира по футболу.

Напомним, что «Рубин» стартует в чемпионате России матчем с «Краснодаром».