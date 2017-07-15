«Урал» работает над трансфером игрока-организатора

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что клуб на данный момент работает над приобретением футболиста, который будет организовывать игру в атаке.

«Работаем над селекцией, ищем еще одного игрока. Интерес есть к одному футболисту, это организатор, как и Эрик Бикфалви. У нас и в прошлом году были проблемы в этой зоне. В плане обороны и старания хорошо играем, а вот в плане организации нужно уметь и создать, и самому забить», — сказал Тарханов на пресс-конференции.

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).