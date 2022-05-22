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22 мая 2022, 01:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Тоттенхэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.25. Вероятность ничьи оценивается в 6.10, а поражение доступно по котировке 11.50.

Пропускают матч

«Норвич Сити»: Кабак Озан — Травма бедра, Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Циммерманн Кристоф — Травма бедра, МакКлин Кенни — Травма пальца ноги, Ида Адам — Травма колена, Саржент Джошуа — Травма лодыжки.

«Тоттенхэм»: Доэрти Мэтт — Травма колена, Регилон — Травма паха, Ромеро Кристиан — Травма бедра, Танганга Джафет — Травма колена, Скипп Оливер — Травма паха.

Форма команд

На данный момент «шпоры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 46 очков.

За последние пять матчей «Тоттенхэм» и «Норвич Сити» набрали соответственно 11 и 1 очко. Разница мячей -12 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Норвич Сити»: 0.62 — 2.14, дома 0.67 — 2.11.

«Тоттенхэм»: 1.73 — 1.08, в гостях 1.44 — 1.17.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:0, 1:1, 2:1, 2:2, 0:3).

«Тоттенхэм» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:0, 1:1, 2:1, 2:2, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Европ. гандикап гостей (1:0)» с коэффициентом 1.7.