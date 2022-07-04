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04 июля 2022, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ньюэллс Олд Бойз». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.82. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 4.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.

Форма команд

На данный момент «красно-чёрные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. «Святые» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Ньюэллс Олд Бойз» и «Патронато» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +5 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ньюэллс Олд Бойз»: 1.21 — 0.84, дома 1.33 — 0.56.

«Патронато»: 0.84 — 1.68, в гостях 0.78 — 1.89.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Ньюэллс Олд Бойз» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 0:0, 2:0, 1:3, 1:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:0, 2:0, 1:3, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:0, 2:0, 1:3, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.82.

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