Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыАргентина. Суперлига 2022

«Ньюэллс Олд Бойз» — «Патронато» прогноз

04 июля 2022, 14:33
Ньюэллс Олд Бойз

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ньюэллс Олд Бойз». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.82. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 4.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.

Форма команд

На данный момент «красно-чёрные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. «Святые» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Ньюэллс Олд Бойз» и «Патронато» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +5 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ньюэллс Олд Бойз»: 1.21 — 0.84, дома 1.33 — 0.56.
«Патронато»: 0.84 — 1.68, в гостях 0.78 — 1.89.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Ньюэллс Олд Бойз» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 0:0, 2:0, 1:3, 1:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:0, 2:0, 1:3, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:0, 2:0, 1:3, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.82.

Доп. инструменты

1) Больше коэффициентов на данный матч смотрите в нашем разделе Odds.
2) Этот матч можно добавить к другим и сформировать систему с помощью специального калькулятора.
3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.
4) А если любите лихой коэффициент, то просто впишите нужный вам в поле «Коэф. от».

Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021

Все комментарии

tus3saqt9app
tus3saqt9app
04 июля в 20:17
Фаворит матча «Ньюэллс Олд Бойз»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 