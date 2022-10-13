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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Айнтрахт»: Бута — Травма колена, Онгене Жером — Мышечная травма, Пеллегрини Лука — Травма плеча, Туре Алмами — Мышечная травма, Кнауфф Ансгар — Травма бедра.

«Байер»: Вирц Флориан — На стадии выздоровления, Паласиос Эксекьель — Мышечная травма, Азмун Сердар — Травма икроножной мышцы, Беллараби Карим — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Хасэбе Макото — Гётце Марио, Камада Дайчи, Ленц Кристофер, Роде Себастьян, Соу Джибриль, Якич Кристиян — Коло Рэндал.



«Байер»: Градецки Лукаш — Инкапье Пьеро, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Андрих Роберт, Арангис Чарлес, Баккер Митчел, Диаби Мусса, Фримпонг Джереми, Хадсон-Одои Каллум — Шик Патрик.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Байер» набрали соответственно 9 и 5 очков. Разница мячей +4 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Айнтрахт»: 1.78 — 1.78, дома 1.60 — 1.60.

«Байер»: 1.44 — 1.78, в гостях 1.25 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Айнтрахт» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (5:2, 2:1, 3:0, 2:1, 0:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 5:2, 3:1, 4:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:0, 5:2, 3:1, 4:1, 2:1).

«Байер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 5:2, 3:1, 4:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.70.