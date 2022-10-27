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вчера, 19:33

Пропускают матч

«Айнтрахт»: Бута — Травма колена, Хасэбе Макото — Травма колена, Кнауфф Ансгар — Травма бедра.

«Боруссия»: Менье Тома — Травма, Морей Матеу — Травма колена, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Ройс Марко — Травма лодыжки, Аллер Себастьен — Простуда, Байно-Гиттенс Джейми — Травма плеча.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Якич Кристиян — Гётце Марио, Камада Дайчи, Ленц Кристофер, Линдстрем Йеспер, Соу Джибриль, Эбимбе Эрик — Коло Рэндал.



«Боруссия»: Кобель Грегор — Геррейру Рафаэл, Зюле Никлас, Хуммельс Матс, Шлоттербек Нико — Адейеми Карим, Беллингем Джуд, Брандт Юлиан, Мален Дониэлл, Озджан Салих — Мукоко Юссуфа.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шмели» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Боруссия» набрали соответственно 12 и 7 очков. Разница мячей +7 и +3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Айнтрахт»: 2.18 — 1.64, дома 2.17 — 1.50.

«Боруссия»: 1.64 — 1.27, в гостях 1.20 — 1.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:3, 5:2, 1:2, 1:1, 4:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 5:2, 1:2, 1:1, 4:0).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 5:2, 1:2, 1:1, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.58.