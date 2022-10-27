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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Бавария»: Нойер Мануэль — Травма плеча, Сарр Буна — Травма колена, Эрнандес Люка — Травма паха, Сане Лерой — Травма бедра.

«Майнц»: Ляйч Максим — Плохая форма, Бургзорг Делано — Дисквалифицирован, Мустафа Марлон — Мышечная травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Бавария»: Ульрайх Свен — де Лигт Матийс, Дэвис Альфонсо, Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль — Горецка Леон, Киммих Йозуа, Мане Садио, Мусиала Джамал, Мюллер Томас — Чупо-Мотинг Эрик.



«Майнц»: Центнер Робин — Каси Антони, Фернандеш Эдимилсон, Хак Александр — Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Ли Дже-Сон, Стах Антон — Ингвартсен Маркус, Онисиво Карим.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Карнавальщики» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Бавария» и «Майнц» набрали соответственно 10 и 8 очков. Разница мячей +10 и +6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бавария»: 2.91 — 0.73, дома 2.80 — 0.60.

«Майнц»: 1.45 — 1.18, в гостях 1.50 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 26 октября), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 5:2, 6:1, 6:0, 4:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:1, 2:1, 2:1, 5:2, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (3:1, 2:1, 2:1, 5:2, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.70.