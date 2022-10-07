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«Боруссия» — «Кёльн» прогноз

вчера, 16:33
Кельн

Пропускают матч

«Боруссия»: Итакура Ко — Травма колена, Вольф Ханнес — Травма плеча, Нойхаус Флориан — Травма колена.
«Кёльн»: Шабо Жулиан — Травма лодыжки, Лимниос Димитрис — Травма колена, Тильманн Ян — Травма, Андерссон Себастьян — Травма колена, Лемперле Тим — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Боруссия»: Зоммер Янн — Бенсебаини Рами, Лайнер Штефан, Фридрих Марвин, Эльведи Нико — Вайгль Юлиан, Коне Куадио, Крамер Кристоф, Хофманн Йонас, Штиндль Ларс — Тюрам Маркус.

«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Дуда Ондрей, Кайнц Флориан, Любичич Деян, Шкири Эльес — Майна Линтон, Тиггес Штеффен.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Кёльн» и «Боруссия» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей -2 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Боруссия»: 1.38 — 1.25, дома 1.75 — 0.50.
«Кёльн»: 1.75 — 1.25, в гостях 2.00 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 06 октября), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:3, 4:1, 1:2, 1:3, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:3, 4:1, 1:2, 1:3, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.60.

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