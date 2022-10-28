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вчера, 19:33

Пропускают матч

«Шальке-04»: Ван ден Берг Сепп — Травма лодыжки, Гремль Лео — Травма колена, Камински Марцин — Травма икроножной мышцы, Сиссе Ибраима — Травма, Саласар Родриго — Травма.

«Фрайбург»: Эзеквем Кимберли — Травма сухожилия, Шаллаи Роланд — Травма глаза.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Шальке-04»: Шволов Александер — Брюннер Седрик, Йосида Мая, Матрикиани Хеннинг, Увежан Томас — Дрекслер Доминик, Крал Алекс, Краусс Том, Молле Флоран — Бюлтер Мариус, Теродде Симон.



«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гинтер Маттиас, Гюнтер Кристиан, Лиенхарт Филипп, Сильдиллия Килианн — Грифо Винченцо, Доан Ритсу, Хефлер Николас, Эггештайн Максимилиан — Хелер Лукас, Шаде Кевин.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Горняки» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Фрайбург» и «Шальке-04» набрали соответственно 8 и 0 очков. Разница мячей -10 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Шальке-04»: 1.00 — 2.36, дома 1.60 — 3.00.

«Фрайбург»: 1.45 — 1.18, в гостях 1.67 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 27 октября), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:0, 0:2, 4:0, 2:2, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.66.