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«Торино» — «Эмполи» прогноз

вчера, 13:33
Торино

Пропускают матч

«Торино»: Войвода Мергим — Травма, Риччи Самуэле — Травма, Пеллегри Пьетро — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Джиджи Коффи, Родригес Рикардо, Шуурс Перр — Лазаро Валентино, Линетти Кароль, Лукич Саша, Миранчук Алексей, Синго Вильфрид — Влашич Никола, Санабрия Антонио.
Запасные: Бериша Этрит, Джемелло Лука, Зима Лукаш — Айна Ола, Буонджорно Алессандро, Войвода Мергим, Риччи Джакомо — Адопо Мишель, Баейе Брайан, Илкхан Эмирхан, Радоньич Неманья — Карамо Янн, Пеллегри Пьетро, Сек Демба.

«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Де Винтер Кони, Луперто Себастьяно, Париси Фабиано, Стоянович Петар — Байрами Недим, Бандинелли Филиппо, Марин Рэзван, Хаас Николас — Ламмерс Сэм, Сатриано Мартин.

Форма команд

На данный момент «быки» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Эмполи» и «Торино» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей -5 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Торино»: 0.88 — 1.25, дома 0.33 — 0.33.
«Эмполи»: 0.88 — 1.25, в гостях 1.00 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 2:2, 4:1, 3:0, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 2:2, 4:1, 3:0, 1:1).

«Торино» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 2:2, 4:1, 3:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.00.

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