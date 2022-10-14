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вчера, 13:33

Пропускают матч

«Краснодар»: Черников Александр — Травма.

«Ахмат»: Нижич Зоран — Травма, Тодорович Дарко — Травма.

Форма команд

На данный момент «быки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Ахмат» и «Краснодар» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей -1 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Краснодар»: 1.92 — 1.42, дома 2.17 — 1.33.

«Ахмат»: 1.50 — 1.58, в гостях 1.83 — 1.83.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:1, 0:2, 0:5, 2:0, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.16.

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