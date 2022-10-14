Пропускают матч
«Краснодар»: Черников Александр — Травма.
«Ахмат»: Нижич Зоран — Травма, Тодорович Дарко — Травма.
Форма команд
На данный момент «быки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 4 очка.
За последние пять матчей «Ахмат» и «Краснодар» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей -1 и 0 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Краснодар»: 1.92 — 1.42, дома 2.17 — 1.33.
«Ахмат»: 1.50 — 1.58, в гостях 1.83 — 1.83.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:1, 0:2, 0:5, 2:0, 4:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.16.
Материалы по матчу
«Пари НН» может наказать «Зенит», ЦСКА боится пропустить от «Спартака». Важные детали 13-го тура РПЛ, «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (15.10.2022), Карасёв рассудит ЦСКА и «Спартак». Назначения арбитров на 13-й тур РПЛ