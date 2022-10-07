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вчера, 14:33

Пропускают матч

«Спартак»: Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.

«Крылья Советов»: Костанса Фернандо — Травма, Иванисеня Дмитрий — Травма.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Спартак» и «Крылья Советов» набрали соответственно 9 и 5 очков. Разница мячей +2 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Спартак»: 2.18 — 1.09, дома 2.25 — 0.75.

«Крылья Советов»: 0.91 — 1.27, в гостях 1.33 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Спартак» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:0, 2:1, 0:1, 2:0, 1:2).

«Спартак» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 2:1, 2:0, 3:1, 1:0).

«Спартак» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:1, 0:1, 2:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.62.

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