Пропускают матч
«Спартак»: Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.
«Крылья Советов»: Костанса Фернандо — Травма, Иванисеня Дмитрий — Травма.
Форма команд
На данный момент «красно-белые» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 11 очков.
За последние пять матчей «Спартак» и «Крылья Советов» набрали соответственно 9 и 5 очков. Разница мячей +2 и -1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 2.18 — 1.09, дома 2.25 — 0.75.
«Крылья Советов»: 0.91 — 1.27, в гостях 1.33 — 1.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Спартак» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:0, 2:1, 0:1, 2:0, 1:2).
«Спартак» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 2:1, 2:0, 3:1, 1:0).
«Спартак» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:1, 0:1, 2:0, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.62.
Материалы по матчу
«Локомотив» стучится в Первую лигу, «Спартаку» надо дотянуться до топ-3. Расклады 12-го тура РПЛ, Кечинов: «Назначение Казарцева на матч „Спартака“ рискованное», Мостовой: «Не стоит придавать значение прошлому Казарцева», В РФС рассказали, почему Казарцев назначен арбитром на матч «Спартака», «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)
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