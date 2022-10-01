«Ахмат» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (02.10.2022)

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вчера, 12:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ахмат», на который можно поставить по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу «Динамо» Москва предлагается по 2.65. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.55.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ахмат» одержал важную победу в кубке России и находится в неплохом расположении духа. Что касается РПЛ , то коллектив набрал шесть очков в пяти турах и теперь постарается добиться еще одной важной победы. Сейчас клуб занимает восьмое место с 14 баллами. В кубке России «Ахмат» одолел «Ростов» (3:1), а ранее обыграл «Урал» в чемпионате (2:1).

«Динамо» Москва не радует болельщиков в последнее время и вынуждено вносить изменения в игровой процесс, чтобы исправить результаты. В таблице РПЛ команда занимает только седьмое место с 16 очками и уступает лидеру целых 10 пунктов. В матче кубка России «Динамо» Москва уступило «Оренбургу» в серии пенальти (2:3), а в чемпионате проиграло «Зениту» (0:2).

Информация для ставок

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Прогноз

«Ахмат» находится на подъеме, и мы предполагаем, что коллективу вполне по силам продлить свою серию побед. Предлагаем сделать ставку на успех по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.