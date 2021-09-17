«Ахмат» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (18.09.2021)

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сегодня, 12:09

«Ахмат» на своем стадионе принимает «Краснодар».

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.2 в БК Мелбет. Победа «Ахмата» будет стоить 3.25, ничью можно поставить по 3.65. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.67.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.07 (ТМ 2.5), тотал больше 2.5 мячей оценивается по коэффициенту 1.82.

Форма команд

Команда из Грозного набрала девять очков в семи стартовых матчах РПЛ , что является довольно средним результатом. Коллектив находится в середине турнирной таблицы, но старается набирать очки в каждом матче. Клуб выигрывает большинство домашних матчей, но с трудом берет очки в гостях. В последнем матче «Ахмат» проиграл «Зениту» (1:3), а ранее команда обыграла на своем поле «Арсенал» из Тулы (2:1).

«Краснодар» слишком часто теряет очки в этом сезоне, поэтому команда идет только на седьмом месте. Коллектив имеет большие амбиции, однако им не хватает везения и стабильности, чтобы оказывать конкуренцию лидерам чемпионата России. В предстоящем матче команду устроит только победа, чтобы далеко не отпускать конкурентов в турнирной таблице. Последние два матча «Краснодара» закончились ничьей с «Ростовом» в чемпионате (1:1) и победой над «Рубином» в товарищеском матче (3:1).

Информация для ставок

• «Краснодар» выиграл четыре матча из последних десяти во всех турнирах

• Четыре последних выездных встречи «Краснодара» закончились исходом «обе забьют»

• «Ахмат» выиграл три из четырех последних матчей у «Краснодара»

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 2.21 в букмекерской конторе Мелбет.