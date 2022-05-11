«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (14.05.2022)

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вчера, 19:42

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 3.2, ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.72.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.88 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ахмат» после серии неудачных матчей снова стал набирать очки и набрал максимальные шесть очков в двух поединках. Команда перед стартом заключительного тура занимает восьмое место с 38 очками и на три пункта отстает от нынешнего соперника, победа над которым с внушительным счетом может поменять их местами в турнирной таблице. Последние два поединка «Ахмата» в чемпионате завершились победами над «Нижним Новгородом» (1:0) и ЦСКА (2:0).

«Крылья Советов» определенно могут занести себе первый сезон после возвращения в актив, ведь коллектив стал середняком РПЛ и потрепал нервы ведущим клубами страны. Сейчас команда имеет в своем активе 41 балл и занимает седьмое место. В прошлом туре «Крылья Советов» неожиданно разгромили «Динамо» Москва (5:2), а игрой ранее минимально уступили «Спартаку» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Крылья Советов» выиграл пять матчей из десяти последних в чемпионате России

«Ахмат» выиграл шесть из восьми последних матчей с клубом из Самары, а две свел к ничейному результату

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На команды не давит ответственность за результат и поэтому футболисты смогут сыграть более открыто, что приведет к голам. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92.