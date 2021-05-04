ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ахмат» — «Тамбов». Прогноз на матч РПЛ (07.05.2021)

вчера, 13:19

«Ахмат» сыграет против «Тамбова» в рамках очередного тура РПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.11 10.00 25.00
Мелбет 1.14 9.70 29.00
1XBET 1.14 9.70 29.00
BetBoom 1.12 9.56 28.80

Ставки букмекеров

«Ахмат» — фаворит этого поединка. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.10. Также можно сделать ставку «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.28.

Форма команд

«Ахмат» набрал 36 баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — десять побед, шесть ничьих и 12 поражений. Команда забила 31 мяч и пропустила 35 голов.

«Тамбов» уже вылетел в ФНЛ, команда лишилась лицензии профессионального клуба. В нынешнем сезоне у «Тамбова» 13 очков и 16-я строчка в турнирной таблице. Клуб забил 17 мячей и пропустил 57 голов. В нынешнем сезоне у команды три победы, четыре ничьих и 21 поражение.

Информация для ставок

● «Ахмат» выиграл два матча из последних пяти

● У «Тамбова» три забитых мяча в последних пяти играх

● «Тамбов» не выигрывает 11 игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.20. Также в этом поединке стоит присмотреться к ставке на итоговый счет матча — 1:0, 2:0 или 3:0 по 1.93.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сочи» — «Ротор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.52 1.95 1.85
Мелбет 2.41 1.54
1XBET 3.90 1.22 2.41 1.54 1.92 1.88
BetBoom 4.02 1.26 2.47 1.58 1.95 1.90
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 17:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Ахмат (Грозный)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100