«Ахмат» — «Тамбов». Прогноз на матч РПЛ (07.05.2021)

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вчера, 13:19

«Ахмат» сыграет против «Тамбова» в рамках очередного тура РПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

«Ахмат» — фаворит этого поединка. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.10. Также можно сделать ставку «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.28.

Форма команд

«Ахмат» набрал 36 баллов и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — десять побед, шесть ничьих и 12 поражений. Команда забила 31 мяч и пропустила 35 голов.

«Тамбов» уже вылетел в ФНЛ , команда лишилась лицензии профессионального клуба. В нынешнем сезоне у «Тамбова» 13 очков и 16-я строчка в турнирной таблице. Клуб забил 17 мячей и пропустил 57 голов. В нынешнем сезоне у команды три победы, четыре ничьих и 21 поражение.

Информация для ставок

● «Ахмат» выиграл два матча из последних пяти

● У «Тамбова» три забитых мяча в последних пяти играх

● «Тамбов» не выигрывает 11 игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.20. Также в этом поединке стоит присмотреться к ставке на итоговый счет матча — 1:0, 2:0 или 3:0 по 1.93.

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