«Аль-Духаиль» — «Аль-Хор». Прогноз на матч Лиги Катара (04.01.2022)

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02 января 2022, 17:00

«Аль-Духаиль встретится с „Аль-Хор“ в рамках 12-го тура Лиги Звезд Катара. Матч запланирован на 4 января 2022 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, который пройдет на стадионе имени Абдулла бин Халифа в Дохе.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Аль-Духаиль. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.10. Ничейный исход оценивается в 8.50, а победа гостей в 21.00.

Дополнительная ставка на игру — „обе команды забьют — да“, по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Аль-Духаиль идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 25 баллов. У коллектива восемь побед, одна ничья и два поражения. Команда забила 31 голов и пропустила 13 мячей. «Аль-Духаиль выиграл у „Аль-Ахли“ из Дохи со счетом 0:6, а также проиграл „Умм-Самалю“ 2:1 и сыграл вничью с „Аль-Саддом“ 3:3. В последних играх „Аль-Духаиль“ играет не лучшим образом, но результат есть.

„Аль-Хор“ идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — семь баллов. У команды одна победа, четыре ничьих и шесть поражений. Всего этот коллектив забил девять мячей и пропустил 26 голов. В последних матчах „Аль-Хор“ не может похвастаться хорошей игрой. Клуб выиграл у „Катара“ 2:1, а также проиграл „Аль-Садду“ 3:0 и уступил „Аль-Араби“ 0:2.

Информация для ставок

„Аль-Хор“ выиграл один матч из последних пяти

„Аль-Духаиль“ выиграл три матча из последних пяти

„Аль-Хор“ забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.25. В чемпионате Катара забивают много голов, этот поединок не должен стать исключением из правил. Фаворитами игры являются хозяева поля, которые находятся в хорошей форме.