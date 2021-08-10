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«Алашкерт» — «Кайрат»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы (12.08.2021)

10 августа 2021, 12:47

12 августа в Ереване пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы между «Алашкертом» и «Кайратом».

Лига Европы 2021/2022
Алашкерт
Кайрат
3 : 2
завершен в доп. время
12 августа 2021, 18:00
четверг
0 - 0
Первый матч
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на основные исходы этого матча: победа «Алашкерта» идет по коэффициенту 3.72, ничья – 3.24, а победа «Кайрата» котируется в 2.09. Как видим, гости поединка считаются умеренным фаворитом.

Аналитики БК также считают, что в Армении команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) можно взять по коэффициенту 1.69, ТБ(2,5) – 2.27.

Форма команд

Первая встреча команд в Казахстане завершилась без забитых голов – ничья 0:0. «Алашкерт» под занавес первого тайма не реализовал пенальти, упустив возможность повести в счете.

Армянский клуб, на игрока которого претендует клуб РПЛ, до этого выступал в квалификации Лиги чемпионов, где ему удалось пройти «Коннас Куэй» (2:2 и 1:0), но затем «Алашкерт» уступил по сумме двух встреч «Шерифу» с общим счетом 1:4.

«Кайрат» тоже безуспешно провел матчи отборочной кампании в ЛЧ. Сперва чемпион Казахстана прошел «Маккаби» из Хайфы (1:1 и 2:0), но затем не смог удержать преимущество над «Црвеной Звездой» после домашней победы (2:0) – в гостях команда крупно уступила сербскому оппоненту (0:5).

Информация для ставок

• «Алашкерт» не забивал голы и проигрывал в 2 последних матчах на своем поле
• «Кайрат» проиграл 2 предыдущих гостевых поединка, пропустив в них 9 голов
• В 2015 году соперники играли в Лиге Европы и обменялись домашними победами

Прогноз

Предлагаем ставку на победу «Кайрата» с форой (0) по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.67 1.65 2.25
Мелбет 1.50 2.68
1XBET 3.02 1.41
BetBoom 1.75 2.06 1.46 2.71 1.21 4.38
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