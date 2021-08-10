«Алашкерт» — «Кайрат»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы (12.08.2021)

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10 августа 2021, 12:47

12 августа в Ереване пройдет ответный матч квалификации Лиги Европы между «Алашкертом» и «Кайратом».

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такие ставки на основные исходы этого матча: победа «Алашкерта» идет по коэффициенту 3.72, ничья – 3.24, а победа «Кайрата» котируется в 2.09. Как видим, гости поединка считаются умеренным фаворитом.

Аналитики БК также считают, что в Армении команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) можно взять по коэффициенту 1.69, ТБ (2,5) – 2.27.

Форма команд

Первая встреча команд в Казахстане завершилась без забитых голов – ничья 0:0. «Алашкерт» под занавес первого тайма не реализовал пенальти, упустив возможность повести в счете.

Армянский клуб, на игрока которого претендует клуб РПЛ , до этого выступал в квалификации Лиги чемпионов, где ему удалось пройти «Коннас Куэй» (2:2 и 1:0), но затем «Алашкерт» уступил по сумме двух встреч «Шерифу» с общим счетом 1:4.

«Кайрат» тоже безуспешно провел матчи отборочной кампании в ЛЧ . Сперва чемпион Казахстана прошел «Маккаби» из Хайфы (1:1 и 2:0), но затем не смог удержать преимущество над «Црвеной Звездой» после домашней победы (2:0) – в гостях команда крупно уступила сербскому оппоненту (0:5).

Информация для ставок

• «Алашкерт» не забивал голы и проигрывал в 2 последних матчах на своем поле

• «Кайрат» проиграл 2 предыдущих гостевых поединка, пропустив в них 9 голов

• В 2015 году соперники играли в Лиге Европы и обменялись домашними победами

Прогноз

Предлагаем ставку на победу «Кайрата» с форой (0) по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.