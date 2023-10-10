Албания – Чехия. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (12.10.2023)

1696955399

вчера, 19:29

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы Албании зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Албания на данный момент является лидером своей группы и по итогам пяти матчей смогла набрать десять баллов. Сборная опережает Чехию на два балла, но имеет на один сыгранный матч больше. Таким образом хозяевам очень нужна домашняя победа над прямым конкурентом, чтобы не пропустить его вперед себя. В прошлом туре квалификации сборная Албании на своем поле обыграла Польшу (2:0), а ранее вырвала ничью с Чехией на выезде (1:1).

Сборная Чехии не во всех матчах добивалась максимального результата, но нынешнее положение команды дает повод для оптимизма болельщикам. Сейчас коллектив имеет в своем активе восемь пунктов и отстает на два балла от лидера, сыграв на одну игру меньше. Выездная победа над албанскими футболистами практически гарантирует гостям победу в группе. Два последних матча сборной Чехии завершились ничьей с Венгрией (1:1) в товарищеском матче и Албанией (1:1) в рамках квалификации Евро 2024.

Информация для ставок

Албания выиграла четыре из шести последних поединков во всех турнирах

Чехия не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Две последние встречи между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Небольшим фаворитом этого матча является Чехия, которой необходимо побеждать, чтобы возглавить свою группу. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.