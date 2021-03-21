«Альбасете» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (22.03.2021)

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21 марта 2021, 22:54

«Альбасете» играет против «Картахены» в рамках 30-го тура Сегунды в Испании. Поединок запланирован на 22 марта 2021 года. Оба клуба проводят ужасный сезон, всё идет к тому, что они могут вылететь. Команды находятся в подвале турнирной таблицы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч Сегунды.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Альбасете» по коэффициенту 2.70. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 2.90 и на победу «Картахены» по коэффициенту 2.95.

Форма команд

«Альбасете» расположился на 22-й строчке в турнирной таблице, это последняя команда чемпионата. Клуб набрал всего 26 пунктов. В нынешнем сезоне «Альбасете» побеждал шесть раз, восемь матчей команда свела вничью и проиграла 15 поединков. В активе клуба 18 забитых и 35 пропущенных. Во многом благодаря центральным защитникам эта команда находится на последнем месте. Клуб не знает, как сдерживать атаку противника.

Положение «Картахены» напоминает ситуацию «Альбасете». Клуб набрал 29 пунктов и расположился на 20-й строчке в таблице. Команда выиграла семь поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 14 матчей. В активе «Картахены» 30 забитых и 40 пропущенных. Как и в случае с «Альбасете», у этой команды всё очень плохо с защитой, но «Картахена» явно сильнее в атаке. В последних матчах «Картахена» смогла победить и несколько раз сыграть вничью.

Информация для ставок

«Картахена» победила в одном матче из последних пяти

«Альбасете» не побеждает уже шесть матчей кряду

«Картахена» пропустила семь мячей в последних пяти играх

Прогноз

Эти два клуба отличаются слабой защитой. В поединке можно поставить на то, что тотал голов будет больше двух по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на обе забьют по коэффициенту 2.18.