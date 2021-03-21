«Альбасете» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (22.03.2021)

«Альбасете» играет против «Картахены» в рамках 30-го тура Сегунды в Испании. Поединок запланирован на 22 марта 2021 года. Оба клуба проводят ужасный сезон, всё идет к тому, что они могут вылететь. Команды находятся в подвале турнирной таблицы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч Сегунды.
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2 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Альбасете» по коэффициенту 2.70. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 2.90 и на победу «Картахены» по коэффициенту 2.95.
Форма команд
«Альбасете» расположился на 22-й строчке в турнирной таблице, это последняя команда чемпионата. Клуб набрал всего 26 пунктов. В нынешнем сезоне «Альбасете» побеждал шесть раз, восемь матчей команда свела вничью и проиграла 15 поединков. В активе клуба 18 забитых и 35 пропущенных. Во многом благодаря центральным защитникам эта команда находится на последнем месте. Клуб не знает, как сдерживать атаку противника.
Положение «Картахены» напоминает ситуацию «Альбасете». Клуб набрал 29 пунктов и расположился на 20-й строчке в таблице. Команда выиграла семь поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 14 матчей. В активе «Картахены» 30 забитых и 40 пропущенных. Как и в случае с «Альбасете», у этой команды всё очень плохо с защитой, но «Картахена» явно сильнее в атаке. В последних матчах «Картахена» смогла победить и несколько раз сыграть вничью.
Информация для ставок
- «Картахена» победила в одном матче из последних пяти
- «Альбасете» не побеждает уже шесть матчей кряду
- «Картахена» пропустила семь мячей в последних пяти играх
Прогноз
Эти два клуба отличаются слабой защитой. В поединке можно поставить на то, что тотал голов будет больше двух по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на обе забьют по коэффициенту 2.18.