«Алькоркон» — «Мирандес». Прогноз на матч испанской Сегунды (08.03.2021)

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вчера, 14:48

«Алькоркон» сыграет против «Мирандеса» в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Команды будут играть 8 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Алькоркон», на его победу можно поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивают в 2.85. В победу «Мирандеса» верят с коэффициентом 3.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне Сегунды «Алькоркон» является одним из аутсайдеров. В активе этого клуба 26 пунктов, команда находится на 21-й строчке в таблице. «Алькоркон» выиграл семь поединков, пять раз сыграл вничью и проиграл в 15 встречах. Также в активе клуба 16 забитых мячей и 29 пропущенных. С обороной у этой команды большие проблемы, она пропускает практически в каждом поединке. В последних матчах «Алькоркон» прервал серию из поражений, но вскоре начал новую.

«Мирандес» забил 27 мячей и пропустил 22 в этом сезоне. Клуб выиграл 11 матчей, семь раз сыграл вничью и проиграл в девяти поединках. Все это привело к тому, что «Мирандес» занимает восьмую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 40 пунктов. В последних матчах этот клуб выглядит очень даже неплохо, есть шанс, что можно увидеть команду в Примере в следующем сезоне, если повезет с результатами.

Информация для ставок

«Алькоркон» выиграл два матча из последних пяти

«Мирандес» не проиграл в четырех поединках из последних пяти

«Алькоркон» забил всего девять голов в 13 домашних матчах сезона

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Мирандес» забьет — коэффициент 1.60.

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