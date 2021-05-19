«Алькоркон» — «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (19.05.2021)

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вчера, 14:07

В рамках 40-го тура испанской Сегунды сыграют «Алькоркон» и «Сабадель». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Алькоркон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.95. Еще одна актуальная ставка — победа «Сабаделя» за 4.00.

Форма команд

«Алькоркон» набрал 42 пункта и идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В последних играх клуб никак не может прийти в себя, команда чередует удачные матчи с очень плохими. Форму «Алькоркона» может оценить как очень плохую, команда плохо подготовлена и пытается спастись от вылета, но сможет ли она это сделать — большой вопрос.

Ситуация «Сабаделя» практически ничем не отличается. Команда набрала 40 пунктов и находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Сабадель» играет далеко не лучшим образом, чаще всего теряет очки. Это не самая лучшая новость для клуба, который сражается за выживание.

Информация для ставок

«Алькоркон» и «Сабадель» выиграли два матча из последних пяти

У «Алькоркона» семь побед из 19 в домашних матчах в этом сезоне

«Сабадель» забил и пропустил одинаковое количество мячей в пяти последних матчах — шесть

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 2.20. Также стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» за 2.40.

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