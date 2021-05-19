«Алькоркон» — «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (19.05.2021)

В рамках 40-го тура испанской Сегунды сыграют «Алькоркон» и «Сабадель». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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2 : 0
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Алькоркон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.95. Еще одна актуальная ставка — победа «Сабаделя» за 4.00.
Форма команд
«Алькоркон» набрал 42 пункта и идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В последних играх клуб никак не может прийти в себя, команда чередует удачные матчи с очень плохими. Форму «Алькоркона» может оценить как очень плохую, команда плохо подготовлена и пытается спастись от вылета, но сможет ли она это сделать — большой вопрос.
Ситуация «Сабаделя» практически ничем не отличается. Команда набрала 40 пунктов и находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Сабадель» играет далеко не лучшим образом, чаще всего теряет очки. Это не самая лучшая новость для клуба, который сражается за выживание.
Информация для ставок
- «Алькоркон» и «Сабадель» выиграли два матча из последних пяти
- У «Алькоркона» семь побед из 19 в домашних матчах в этом сезоне
- «Сабадель» забил и пропустил одинаковое количество мячей в пяти последних матчах — шесть
Прогноз
В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 2.20. Также стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» за 2.40.
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