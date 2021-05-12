«Алмере Сити» — «ПСВ-2». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (12.05.2021)

«Алмере» примет «ПСВ-2» в рамках очередного тура первого дивизиона Нидерландов 12 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Алмере» можно по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.70. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» — 1.80.
Форма команд
«Алмере» набрал 74 балла и идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 победы, восемь ничьих и семь поражений. В последних поединках у «Алмере» все хорошо, команда часто набирает очки и радуется тому, что сможет сыграть в стыковых матчах в борьбе за выход в высшую лигу. В случае победы в этом поединке, шансы на попадание в стыки только увеличиваются.
«ПСВ-2» проводит плохой сезон. Команда набрала 39 пунктов и идет на 14-й строчке в турнирной таблице. Молодежка ПСВ выиграла десять поединков, девять раз сыграла вничью и проиграла в 18 матчах. В последних играх «ПСВ-2» не может похвастаться хорошими результатами, клуб очень плох и регулярно теряет очки. Команда может проиграть в этом матче, так как «Алмере» находится в лучшей форме.
Информация для ставок
- «ПСВ-2» не побеждает четыре матча кряду
- «Алмере Сити» не проигрывает три матча подряд
- У «Алмере» семь забитых и столько же пропущенных голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.87. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход или победа «ПСВ-2» за 2.95.
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