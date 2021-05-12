«Алмере Сити» — «ПСВ-2». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (12.05.2021)

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сегодня, 00:08

«Алмере» примет « ПСВ -2» в рамках очередного тура первого дивизиона Нидерландов 12 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Алмере» можно по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.70. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» — 1.80.

Форма команд

«Алмере» набрал 74 балла и идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 победы, восемь ничьих и семь поражений. В последних поединках у «Алмере» все хорошо, команда часто набирает очки и радуется тому, что сможет сыграть в стыковых матчах в борьбе за выход в высшую лигу. В случае победы в этом поединке, шансы на попадание в стыки только увеличиваются.

« ПСВ -2» проводит плохой сезон. Команда набрала 39 пунктов и идет на 14-й строчке в турнирной таблице. Молодежка ПСВ выиграла десять поединков, девять раз сыграла вничью и проиграла в 18 матчах. В последних играх « ПСВ -2» не может похвастаться хорошими результатами, клуб очень плох и регулярно теряет очки. Команда может проиграть в этом матче, так как «Алмере» находится в лучшей форме.

Информация для ставок

« ПСВ -2» не побеждает четыре матча кряду

-2» не побеждает четыре матча кряду «Алмере Сити» не проигрывает три матча подряд

У «Алмере» семь забитых и столько же пропущенных голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.87. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход или победа « ПСВ -2» за 2.95.

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