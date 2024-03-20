«Аморебьета» — «Спортинг» Хихон. Прогноз на матч Сегунды (24.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг» Хихон. Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Аморебьеты» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.85.
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24 марта 2024, 16:00
воскресенье
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами, любой игрок может по коэффициенту 2.18.
Форма команд
«Аморебьета» добилась важной победы в битве аутсайдеров над «Андоррой» (1:0) и смогла немного исправить положение в турнирной таблице. Команда все также идет на последнем месте с 27 баллами, но отставание от 18 месте составляет всего четыре пункта. В домашней встрече с соперником из зоны плей-офф победа была бы хорошим достижением, но даже ничья будет позитивным результатом. В еще одной из последних встреч «Аморебьета» минимально уступила «Леганесу» (0:1).
«Спортинг» Хихон старается удерживаться в зоне плей-офф и перед стартом очередного тура занимает пятое место с 49 баллами. Команда отстает от второго места всего на четыре пункта и может побороться даже за топ-2 Сегунды. В игре с аутсайдером от гостей будут ждать победы, которая прервет серию выездных неудач из трех поединков. В прошлом туре «Спортинг» Хихон проиграл на выезде «Леванте» (0:1) и обыграл на своем поле «Алькоркон» (1:0).
Информация для ставок
- Десять последних матчей «Аморебьеты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Спортинг» Хихон проиграл четыре из шести последних выездных поединков
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Спортинг» Хихон выиграл два из четырех матчей у «Аморебьеты» при двух ничьих
Прогноз
В этом поединке встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Тем не менее, хозяева мотивированы и смогут создать проблемы «Спортингу» из Хихона. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.