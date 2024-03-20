«Аморебьета» — «Спортинг» Хихон. Прогноз на матч Сегунды (24.03.2024)

1710943487

сегодня, 17:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг» Хихон. Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Аморебьеты» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами, любой игрок может по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Аморебьета» добилась важной победы в битве аутсайдеров над «Андоррой» (1:0) и смогла немного исправить положение в турнирной таблице. Команда все также идет на последнем месте с 27 баллами, но отставание от 18 месте составляет всего четыре пункта. В домашней встрече с соперником из зоны плей-офф победа была бы хорошим достижением, но даже ничья будет позитивным результатом. В еще одной из последних встреч «Аморебьета» минимально уступила «Леганесу» (0:1).

«Спортинг» Хихон старается удерживаться в зоне плей-офф и перед стартом очередного тура занимает пятое место с 49 баллами. Команда отстает от второго места всего на четыре пункта и может побороться даже за топ-2 Сегунды. В игре с аутсайдером от гостей будут ждать победы, которая прервет серию выездных неудач из трех поединков. В прошлом туре «Спортинг» Хихон проиграл на выезде «Леванте» (0:1) и обыграл на своем поле «Алькоркон» (1:0).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Аморебьеты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спортинг» Хихон проиграл четыре из шести последних выездных поединков

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Спортинг» Хихон выиграл два из четырех матчей у «Аморебьеты» при двух ничьих

Прогноз

В этом поединке встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Тем не менее, хозяева мотивированы и смогут создать проблемы «Спортингу» из Хихона. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.