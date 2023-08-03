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«Андерлехт» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпоната Бельгии (06.08.2023)

вчера, 21:08
Андерлехт

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.55, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 2.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Андерлехт
Антверпен
Проигрыш
- : -
06 августа 2023, 14:30
воскресенье
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.693.692.56
Pari 2.60 3.60 2.55

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.8. В случае низового поединка, тотал меньше 2.5 мячей можно взять за 2.

Форма команд

«Андерлехт» проиграл в первом туре, чем расстроил болельщиков, которые ждут возвращения своего клуба в лидеры бельгийского футбола. Команда постарается навязать борьбу главным конкурентам и начинать им нужно с победы в этой встрече над одним из сильнейших на данный момент клубов страны. В прошлой игре «Андерлехт» уступил на выезде «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2), а ранее обыграл в товарищеской игре «Аякс» (3:0).

«Антверпен» смог вырвать победу в первом туре и готовится к выступлению в еврокубках в рамках чемпиона страны. Команда не хочет терять очки и на старте чемпионата Бельгии, чтобы с первых туров не выпадать из лидерской группы. В матче с «Андерлехтом» ничья не будет плохим результатом для гостей, но победа лишь подтвердит их статус и амбиции. В последней игре «Антверпен» одолел «Серкль Брюгге» (1:0), а ранее выиграл Суперкубок Бельгии у «Мехелена» (2:1, по пенальти).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей «Андерлехта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Антверпен» проиграл лишь два выездных матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Андерлехт» выиграл три из пяти последних матчей у «Антверпена» при двух ничьих
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным и несмотря на противоположную статистику, в этот раз команды обменяются голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.81 1.63 2.37
Pari 2.00 1.80
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:28
Здесь возможно ни кто не захочет уступать - ОЗ + 2,5Б.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:27
Скорей всего скатают ничейку,команды примерно равные!
Гость
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