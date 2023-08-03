«Андерлехт» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпоната Бельгии (06.08.2023)

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вчера, 21:08

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.55, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 2.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.8. В случае низового поединка, тотал меньше 2.5 мячей можно взять за 2.

Форма команд

«Андерлехт» проиграл в первом туре, чем расстроил болельщиков, которые ждут возвращения своего клуба в лидеры бельгийского футбола. Команда постарается навязать борьбу главным конкурентам и начинать им нужно с победы в этой встрече над одним из сильнейших на данный момент клубов страны. В прошлой игре «Андерлехт» уступил на выезде «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2), а ранее обыграл в товарищеской игре «Аякс» (3:0).

«Антверпен» смог вырвать победу в первом туре и готовится к выступлению в еврокубках в рамках чемпиона страны. Команда не хочет терять очки и на старте чемпионата Бельгии, чтобы с первых туров не выпадать из лидерской группы. В матче с «Андерлехтом» ничья не будет плохим результатом для гостей, но победа лишь подтвердит их статус и амбиции. В последней игре «Антверпен» одолел «Серкль Брюгге» (1:0), а ранее выиграл Суперкубок Бельгии у «Мехелена» (2:1, по пенальти).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Андерлехта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Антверпен» проиграл лишь два выездных матча из десяти последних во всех турнирах

«Андерлехт» выиграл три из пяти последних матчей у «Антверпена» при двух ничьих

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным и несмотря на противоположную статистику, в этот раз команды обменяются голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.