«Андерлехт» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпоната Бельгии (06.08.2023)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.55, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 2.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.
|
- : -
06 августа 2023, 14:30
воскресенье
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.8. В случае низового поединка, тотал меньше 2.5 мячей можно взять за 2.
Форма команд
«Андерлехт» проиграл в первом туре, чем расстроил болельщиков, которые ждут возвращения своего клуба в лидеры бельгийского футбола. Команда постарается навязать борьбу главным конкурентам и начинать им нужно с победы в этой встрече над одним из сильнейших на данный момент клубов страны. В прошлой игре «Андерлехт» уступил на выезде «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2), а ранее обыграл в товарищеской игре «Аякс» (3:0).
«Антверпен» смог вырвать победу в первом туре и готовится к выступлению в еврокубках в рамках чемпиона страны. Команда не хочет терять очки и на старте чемпионата Бельгии, чтобы с первых туров не выпадать из лидерской группы. В матче с «Андерлехтом» ничья не будет плохим результатом для гостей, но победа лишь подтвердит их статус и амбиции. В последней игре «Антверпен» одолел «Серкль Брюгге» (1:0), а ранее выиграл Суперкубок Бельгии у «Мехелена» (2:1, по пенальти).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Андерлехта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Антверпен» проиграл лишь два выездных матча из десяти последних во всех турнирах
- «Андерлехт» выиграл три из пяти последних матчей у «Антверпена» при двух ничьих
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет примерно равным и несмотря на противоположную статистику, в этот раз команды обменяются голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.