«Андерлехт» — «АЗ Алкмаар». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.04.2023)

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сегодня, 19:50

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.8, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 2.65. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.15.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 2.13. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 1.7.

Форма команд

«Андерлехт» показывает хорошие результаты в последние месяцы и очень редко проигрывает. Команде предстоит сыграть с очень сложным соперником, который в прошлом раунде за своей спиной оставил римский «Лацио». В чемпионате Бельгии «Андерлехт» занимает лишь девятое место с 46 баллами и отстает от зоны плей-офф всего на один балл. Два последних матча «Андерлехта» завершились ничьей с «Вестерло» (0:0), и выездной победой над «Эйпеном» (0:0).

« АЗ Алкмаар» давно не блистал на европейской арене и в этом году у команды есть шанс попробовать пробиться в финал. В чемпионате Нидерландов коллектив идет на четвертом месте с 54 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Матч с «Андерлехтом» будет непростым, но гости определенно будут иметь свои моменты. В прошлом туре « АЗ Алкмаар» уступил на своем поле «Спарте» (0:1), а ранее разошелся миром с «Херенвеном» (1:1).

Информация для ставок

« АЗ Алкмаар» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Алкмаар» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах Пять из шести последних матчей на выезде клуба из Нидерландов завершились исходом «обе забьют»

«Андерлехт» не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд

« АЗ Алкмаар» выиграл три из четырех последних матчей у «Андерлехта»

Прогноз

Клуб из Нидерландов имеет хорошую статистику личных встреч с «Андерлехтом» и на выезде постарается как минимум не проиграть. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.