«Андерлехт» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.08.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 10.5, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.27. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 6.
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07 августа 2022, 19:30
воскресенье
Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей по 1.84. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 3 мячей по 1.92.
Форма команд
«Андерлехт» уверенно провел матч квалификации в Лиге Конференций и сделал хороший задел перед ответным матчем. Коллектив набрал три очка в двух матчах чемпионата Бельгии и намерен продолжить одерживать победы, чтобы создать конкуренцию Брюгге и другим лидерам чемпионата. В игре Лиги Конференций «Андерлехт» обыграл на выезде «Пайде» (2:0), а ранее проиграл на выезде «Серкль Брюгге» (0:1).
«Серен Юнайтед» в первых двух турах не забил ни одного мяча и уступил в обоих матчах. Коллектив прогнозируемо опустился в нижнюю часть таблицы, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией моментов. В первом туре чемпионата Бельгии «Серен Юнайтед» уступил на своем поле «Кортрейку» (0:1), а ранее проиграл на выезде «Зюлте-Варегем» (2:0).
Информация для ставок
- «Серен Юнайтед» проиграл три последних матча во всех турнирах
- «Андерлехт» выиграл пять последних матчей из шести на своем стадионе
- Три последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Андерлехт» выиграл два из трех официальных поединков с «Серен Юнайтед»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Андерлехт» сможет набрать важные три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Андерлехта» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.