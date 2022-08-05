«Андерлехт» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.08.2022)

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сегодня, 16:34

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 10.5, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.27. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей по 1.84. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 3 мячей по 1.92.

Форма команд

«Андерлехт» уверенно провел матч квалификации в Лиге Конференций и сделал хороший задел перед ответным матчем. Коллектив набрал три очка в двух матчах чемпионата Бельгии и намерен продолжить одерживать победы, чтобы создать конкуренцию Брюгге и другим лидерам чемпионата. В игре Лиги Конференций «Андерлехт» обыграл на выезде «Пайде» (2:0), а ранее проиграл на выезде «Серкль Брюгге» (0:1).

«Серен Юнайтед» в первых двух турах не забил ни одного мяча и уступил в обоих матчах. Коллектив прогнозируемо опустился в нижнюю часть таблицы, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией моментов. В первом туре чемпионата Бельгии «Серен Юнайтед» уступил на своем поле «Кортрейку» (0:1), а ранее проиграл на выезде «Зюлте-Варегем» (2:0).

Информация для ставок

«Серен Юнайтед» проиграл три последних матча во всех турнирах

«Андерлехт» выиграл пять последних матчей из шести на своем стадионе

Три последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Андерлехт» выиграл два из трех официальных поединков с «Серен Юнайтед»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Андерлехт» сможет набрать важные три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Андерлехта» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.