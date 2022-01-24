«Андерлехт» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.01.2022)

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вчера, 16:00

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 5.2, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.61. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.2.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.65. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.23.

Форма команд

«Андерлехт» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате и старается набирать максимум очков, чтобы побороться за чемпионство. Коллектив занимает четвертое место с 42 набранными очками и отстает от лидера на 11 пунктов. Матч с «Серкль Брюгге» обещает быть интересным и напряженным, учитывая последние результаты соперника. В прошлой игре «Андерлехт» обыграл на выезде «Мехелен» (1:0), а ранее потерял очки со «Стандардом» на своем стадионе (1:1).

«Серкль Брюгге» провали старт сезона, однако в двух последних месяцах показывает отличные результаты и набрал 12 очков в последних пяти поединках. Клуб поднялся на десятое место с 31 очком и только два балла отделяет его от зоны плей-офф, за которую команда несомненно будет бороться. Коллектив забил 33 мяча, что является неплохим результатом, для середняка чемпионата. Две последние игры «Серкль Брюгге» в чемпионате завершились победами над «Зюлте-Варегемом» (3:1) и «Эйпеном» (2:0).

Информация для ставок

«Андерлехт» не проигрывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах

«Серкль Брюгге» одержал четыре выездных победы в десяти последних поединках

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Андерлехт» выиграл 11 домашних матчей подряд у «Серкль Брюгге»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Андерлехт» сможет продлить свою длинную серию домашних победу над «Серкль Брюгге», а сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.